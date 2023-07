GF Vip 8, cambio di opinioniste: chi al posto di Sonia Bruganelli e Orietta Berti?

ROMA - Grandi novità in arrivo al Grande Fratello Vip , la cui ottava edizione partirà a settembre per concludersi a fine anno. La principale tra quelle annunciate dal conduttore Alfonso Signorini riguarderà la composizione del cast, che vedrà entrare nella casa 12 concorrenti celebri (vip) e 8 persone comuni (nip) , ma cambieranno anche i nomi di chi assumerà il ruolo di opinionista.

GF Vip 8, chi al posto di Sonia Bruganelli e Orietta Berti?

Un 'compito' infatti che non verrà più assolto da Sonia Bruganelli (che ha voluto prendersi una pausa) e Orietta Berti (destinata a diventare coach per la trasimissione 'Io canto'. Ma chi ci sarà al loro posto? Le prime indiscrezioni portano a due nomi molto conosciuti dal grande pubblico, ovvero quelli della cantante lirica Katia Ricciarelli e della showgrl Paola Barale. E per capire se queste 'voci' si trasformeranno in realtà non resta che aspettare l'ufficialità.