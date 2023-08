Grande Fratello, Alex Schwazer concorrente ufficiale: "Entro ad una condizione"

Alex Schwazer è il primo concorrente ufficiale della nuova edizione del Grande Fratello. Dopo i gossip degli ultimi giorni la conferma è arrivata dal conduttore Alfonso Signorini in un video postato sui social network. Nel filmato l'atleta ha però chiarito che entrerà nella Casa più spiata d'Italia solo ad una condizione: "Ci sarò se vengo messo nella condizione di potermi anche allenare". Il 38enne punta infatti a qualificarsi per i Giochi di Parigi del 2024. Per Schwazer si tratta del suo primo reality show.