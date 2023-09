Cesara Buonamici, confessione prima del Gf: "Ho avuto un tumore"

Cesara Buonamici ha avuto un tumore al seno. La conduttrice del Tg5, 66 anni, lo ha rivelato per la prima volta a Verissimo, dove è stata intervistata insieme ad Alfonso Signorini per presentare la nuova edizione del Grande Fratello, in partenza lunedì 11 settembre. "Ho avuto un tumore al seno, per fortuna è stato preso in tempo - ha raccontato la giornalista a Silvia Toffanin - Ho fatto le cure che dovevo fare. Ho trovato sulla mia strada persone straordinarie. A partire da Luciano Onder".