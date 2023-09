Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi entra con Anita: i social impazziscono

Al Grande Fratello 2023 ci sono anche Giuseppe Garibaldi e Anita. Alfonso Signorini e i suoi autori sono riusciti a trovare un ragazzo che si chiama proprio come l'eroe dei due mondi. "Qualcuno dice siamo parenti, altri dicono che c'è stato un errore all'anagrafe. Secondo me siamo due gocce d’acqua", ha detto il concorrente nel corso della prima puntata del reality show. Il Garibaldi del Gf viene da Santa Cristina d'Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria, e lavora come collaboratore scolastico nel Nord Italia. Il suo sogno è ottenere il posto fisso.