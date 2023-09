Gf, Giselda Torresan si sarebbe dimessa: ma non lo ha detto in diretta

Prime ombre al Grande Fratello 2023. Giselda Torresan, tra le concorrenti Nip di questa edizione, avrebbe detto una bugia durante la prima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini. Dall’azienda di Borso del Grappa per la quale la ragazza sostiene di lavorare come operaia turnista hanno infatti fatto sapere a Fanpage che la gieffina si sarebbe dimessa pochi giorni prima di entrare nella Casa di Cinecittà.

"Giselda Torresan si è dimessa prima di entrare al Grande Fratello"

Nel corso della prima puntata del Grande Fratello, nessuno ha fatto riferimento al fatto che Giselda si fosse dimessa, e quindi non fosse più un'operaia. Non c’è stato alcun riferimento alle presunte dimissioni nemmeno quando, in piena diretta tv, la Torresan si è collegata con i suoi colleghi. Anzi, di fronte agli altri operai intervenuti per la sorpresa (durante la quale uno dei lavoratori ha mimato un rapporto orale), Signorini ha specificato che la 34enne “è l’unica donna della fabbrica”. Poco prima del collegamento, Giselda ha perfino ringraziato i suoi colleghi di lavoro.

Grande Fratello, Giselda Torresan e il mistero su Instagram

Il lavoro di Giselda Torresan aveva destato curiosità già qualche giorno prima dell'inizio del Grande Fratello. Stando a quanto sostengono alcuni follower la giovane - seguita da ben 130mila persone - aveva modificato la sua bio. Se prima si definiva come una outdoor influencer dopo l'annuncio del suo ingresso nel programma Mediaset, ha scritto sul suo profilo: "Operaia turnista dal 2010 a oggi in una ditta di stampaggio materie plastiche a Borso del Grappa”. Insomma, si attendono chiarimenti...