Ancora bullismo al Grande Fratello? La frase choc su Beatrice Luzzi

Al Grande Fratello 2023 l'attrice Beatrice Luzzi è finita nel mirino di alcuni concorrenti in seguito alle discussioni degli ultimi giorni. Dopo l'ennesimo scontro con la chef di origini cinese Rosy Chin, la star di Vivere si è isolata in giardino dove non è riuscita a trattenere le lacrime. Anita, tra le concorrenti Nip di questa edizione che non sopporta la Luzzi, si è lasciata andare così ad una confessione che non è particolarmente piaciuta al pubblico.