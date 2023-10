Grande Fratello, la lettera di Heidi dopo l'addio: "La situazione è delicata"

Al Grande Fratello si continua a discutere del ritiro di Heidi Baci . La giovane ha abbandonato il gioco dopo l'incontro con il padre, che ha duramente attaccato Massimiliano Varrese , reo a suo dire di avance troppo insistenti nei confronti della figlia. Nella nuova puntata del Gf Alfonso Signorini ha precisato che Heidi è capitolata quando il genitore le ha detto che sua madre stava molto male, tanto che ha deciso di lasciare la Casa più spiata d'Italia in seguito ad una telefonata privata con la sua famiglia.

Grande Fratello, perché Heidi si è ritirata: cosa è successo

Al Grande Fratello è stata così mostrata una lettera che Heidi Baci ha scritto dopo la sua uscita dal bunker di Cinecittà. La 26enne ha provato a spiegare la sua scelta, senza però fornire troppi particolari. "Non posso entrare nel dettaglio e darvi altre informazioni, la situazione è ancora delicata - ha scritto Heidi - Posso solo dire che ho compreso il gesto di mio padre. Mi dispiace non avervi salutato ma uscire era l'unica cosa da fare. Nella vita ci sono delle priorità e la mia famiglia aveva bisogno di me".