Grande Fratello, Greta tra i calciatori di Serie A e la storia con Morrone

Greta Rossetti in confidenza al Grande Fratello. L'ex tentatrice di Temptation Island , parlando con Vittorio, ha svelato alcuni particolari della sua vita sentimentale. La scorsa estate la 25enne è finita al centro del gossip non solo per via della sua love story con Mirko Brunetti ma anche per presunti flirt con alcuni sportivi. C'è chi ha parlato addirittura di sette calciatori importanti che avrebbero frequentato la gieffina.

Grande Fratello: Greta Rossetti e i calciatori di Serie A

"Se vai fuori e fai una ricerca vedrai che mi associano a tutti i calciatori della Serie A e a tutti gli attori famosi che ci sono. Ma uno non deve ascoltare tutto. Mi associano a quello e questo. Se tu leggi quello e ci credi allora non sei per me", ha spiegato Greta del Grande Fratello, smentendo così presunte liaison con attaccanti e difensori di cui non sono mai venuti a galla i nomi. "A Mirko ho sempre raccontato il mio passato però mi hanno associato a tante altre persone. E se uno ci crede significa che non ha capito nulla di me e non possiamo stare insieme. Quindi se Mirko ascolta gli altri peggio per lui e va benissimo".

Greta Rossetti è stata fidanzata con Michele Morrone

Greta Rossetti ha confermato al Grande Fratello di aver avuto una relazione con Michele Morrone, l'attore diventato famoso grazie al film erotico di Netflix 365 giorni. "Andava tutto bene, mi ha anche chiesto di andare con lui in America perché doveva promuovere un film, ma lì ho detto di no. Poi vabbè è finita dopo tipo tre mesi", ha ammesso la modella, che ha conosciuto Morrone in un parco. La prima uscita insieme è stata piuttosto particolare: "Nel tragitto in macchina mi chiede cosa volessi mangiare. Io dico ‘un sushi, ma non all you can eat’. Mi ha detto ‘tu fai la splendida? Io fino a due anni fa mangiavo latte e pane e tu fai la snob. Adesso parcheggio davanti al kebabbaro, scendi e lo paghi pure tu’. Prendiamo il kebab, andiamo a casa sua, salta la corrente e noi ci mettiamo in giardino a mangiare il kebab. È stato bellissimo".