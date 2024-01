Beatrice Luzzi potrebbe tornare al Grande Fratello. E Signorini sbotta

L'uscita di Beatrice Luzzi ha lasciato l'amaro in bocca ai telespettatori del Grande Fratello. Protagonista indiscussa di questa edizione del reality show, era considerata da molti già la vincitrice. Ma l'attrice è stata costretta a lasciare il gioco in seguito alla morte improvvisa del padre. Il suo, però, potrebbe essere un arrivederci e non un addio. In molti sperano che l'ex star di Vivere possa rientrare nella Casa più spiata d'Italia e anche Alfonso Signorini e gli autori del programma sarebbero ben felici di rivederla.