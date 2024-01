Grande Fratello, Beatrice Luzzi: "Ecco perché sono tornata, cosa è successo fuori"

Beatrice Luzzi è ufficialmente tornata al Grande Fratello dopo aver lasciato il programma in seguito alla morte del padre. Parlando con l'amica Fiordaliso ha svelato cosa è successo fuori dalla Casa più spiata d'Italia e perché ha deciso di rientrare nel bunker di Cinecittà. "Se sono tornata è per una ragione valida, anche per quello che è successo fuori. Tra l’altro sono riuscita a risolvere perfettamente la situazione di mia madre ed ho avuto una grande fortuna. Con la sua filippina abbiamo trovato l’accordo che oltre la mattina andrà tutte le notti a dormire con lei. Quindi mia sorella è molto sollevata. - ha raccontato l'attrice - I weekend in cui non può la filippina o mia sorella, andrà la donna che mi aiuta. Mia madre è contenta perché adora la filippina e le vuole molto bene. Non avrebbe mai voluto altre. Mia sorella era in difficoltà perché cercava una badante, ma mia madre non le voleva. Quindi adesso la mamma è contenta e mia sorella è tranquilla così potrà anche tornare a viaggiare per lavoro. A fine gennaio inizia ad andare la donna che mi aiuta". Ma c'è dell'altro...