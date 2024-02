Grande Fratello, come sta Giuseppe Garibaldi. L'appello

Giuseppe Garibaldi ha lasciato di nuovo il Grande Fratello: il calabrese ha avuto un nuovo malore dopo quello di qualche settimana fa. Alfonso Signorini ha dato aggiornamenti sulle condizioni di salute del ragazzo nel corso dell'ultima diretta del reality show. "Garibaldi sta bene, è sotto osservazione - ha detto il conduttore - Ha un team di medici che stanno valutando le sue condizioni. Non è nulla di grave, in sostanza sta bene. Sta trascorrendo delle giornate fuori casa per sottoporsi a tutti gli accertamenti che il suo caso richiede".