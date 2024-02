"Stop al Grande Fratello, al suo posto torna La Talpa: ecco quando"

Dopo 15 anni di stop la stagione televisiva 2024-2025 potrebbe essere quella giusta per il ritorno de La Talpa, uno dei reality show più amati dal pubblico. Nel corso di una diretta a Casa SDL, il giornalista Gabriele Parpiglia ha dato la notizia per certa, assicurando che il programma tornerà in onda il prossimo settembre.