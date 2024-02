Grande Fratello chiude e arriva La Talpa? Ecco cosa ha deciso Mediaset

Addio al Grande Fratello? Secondo alcuni gossip il reality show non tornerà a settembre e sarà sostituito da La Talpa. Niente di più falso. Stando al sempre ben informato TvBlog, il programma tornerà regolarmente in onda nella prossima stagione televisiva, ancora una volta sotto la guida di Alfonso Signorini. Mediaset non ha alcuna intenzione di sbarazzarsi del Gf, che continuerà ad andare in onda con un doppio appuntamento settimanale.