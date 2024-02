Grande Fratello, Marco Maddaloni respinge la richiesta di Signorini

Ancora tensione al Grande Fratello, questa volta tra Marco Maddaloni e Beatrice Luzzi, che si sono scontrati duramente nella Casa più spiata d'Italia in seguito ad una cena in cui il judoka avrebbe attaccato pesantemente l'attrice con tutto il resto del gruppo che applaudiva. "Io spero che esca Marco Maddaloni, lui punta soltanto a distruggere me e a vincere", ha dichiarato senza filtri Bea mentre Simona Tagli ha definito lo sportivo "un burattinaio". Non è tardata ad arrivare la replica di Maddaloni in diretta tv: "Io mi sento un signore. Burattinaio? Mi fa sorridere. Prima era Giuseppe Garibaldi, adesso sono io. Loro parlano di me, io di loro non parlo mai. Stanno lì come quegli animali che stanno negli angoli più bui a parlare degli altri. Con Beatrice una volta abbiamo avuto uno scontro ed è stato faccia a faccia".