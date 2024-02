Grande Fratello, Marco Maddaloni va in confessionale e sparisce

Marco Maddaloni ha lasciato il Grande Fratello. Al termine dell'ultima diretta con Alfonso Signorini - andata in onda su Canale 5 mercoledì 28 febbraio - il judoka è entrato nel Confessionale ed è sparito. Subito dopo la puntata Maddaloni si è seduto a mangiare chiacchierando serenamente con il resto del gruppo, senza mostrare segnali di disagio o nervosismo. Successivamente è stato convocato dagli autori per registrare – come tutti gli altri concorrenti – le sue impressioni post puntata, ma da lì non è più riapparso in Casa.