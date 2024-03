Panico al Grande Fratello, la cucina prende fuoco!

Paura e fuoco nella Casa del Grande Fratello . Un piccolo incendio ha terrorizzato i concorrenti del reality show di Alfonso Signorini. Ha preso fuoco il coperchio di una pentola in cucina, mentre Rosy e Federico stavano cucinando la pasta. A un certo punto la Chin è andata a prendere il coperchio per poter tappare la pentola, però si è accorta che il manico di plastica aveva preso fuoco.

Grande Fratello, a fuoco una pentola

Subito Rosy e Federico si sono allontanati impauriti e hanno cercato di spegnere le fiamme. Il ragazzo ha provato a soffiarci sopra, ma senza ottenere alcun risultato. Ha così lanciato via il coperchio infuocato per allontanarlo mentre Rosy è andata dall’altra parte del bancone della cucina e ci ha soffiato sopra. Poi è intervenuto Federico gettando un panno sopra per togliere il fumo.