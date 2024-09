Javier Martinez al Grande Fratello: la sua società di pallavolo gli fa causa

Fa già discutere la presenza di Javier Martinez alla nuova edizione del Grande Fratello di Alfonso Signorini. Per la stagione 2024-25 lo schiacciatore argentino aveva raggiunto un accordo con l’Avimecc Modica, la squadra dove aveva militato già dal 2020 al 2022 e attesa dal campionato di A3. Doveva presentarsi al raduno con tecnici e compagni ma invece ha preferito la tv. Un comportamento che ha spiazzato la società siciliana, secondo cui Martinez non ha fornito adeguate motivazioni per giustificare la sua assenza e il mancato rispetto degli obblighi contrattuali. Per questo l’Avimecc è ora pronta a passare alle vie legali, anche perché se Javier dovesse andare fino in fondo all’esperienza nel reality tornerebbe in campo solo nel mese di marzo 2025.