Grande Fratello troppo hot, Shaila e Lorenzo fuori controllo e gli altri sbottano

Grande Fratello 2024 a luci rosse. La passione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato è alle stelle e durante la notte di Halloween sono stati addirittura censurati dalla regia. Baci ed ed effusioni troppo piccanti, che hanno costretto chi di dovere ad oscurare alcune scene. Una situazione che sta diventando insostenibile anche per gli altri concorrenti del reality show.

I concorrenti del Grande Fratello contro Shaila e Lorenzo

Mariavittoria Minghetti non ha esitato ad accusare la nuova coppia di non avere tatto, soprattutto nei confronti di Helena Prestes e Javier Martinez. La prima si era detta innamorata di Lorenzo Spolverato mentre il secondo ha avuto un flirt con Shaila Gatta nei primi giorni di permanenza al Grande Fratello. "Da alcune persone noto solo giudizio, distacco, sguardi – si è lamentata l'ex Velina – Io rimango senza parole per questa mancanza di compassione".