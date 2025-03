Grande Fratello 2025, la finale: anticipazioni e chi vincerà

Lunedì 31 marzo in prima serata su Canale 5 ultimo appuntamento con Grande Fratello , il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà come sempre i commenti dei telespettatori. Dopo 197 giorni di permanenza all'interno della Casa, segnati da un intenso susseguirsi di emozioni e colpi di scena, è finalmente arrivato il momento della finale. A concorrere per la vittoria sono quattro partecipanti: Helena, Jessica, Lorenzo e Zeudi . Chiara e Mariavittoria, invece, sono le protagoniste del televoto che determinerà chi tra loro completerà il gruppo dei finalisti. Nel corso della serata non mancheranno sorprese e momenti emozionanti che accompagneranno i concorrenti verso la conclusione del loro percorso: un'occasione per vivere le ultime fasi di questa esperienza.

Chi vincerà il Grande Fratello 2025

Secondo gli esperti, la sfida per la vittoria potrebbe essere un testa a testa tra la favoritissima Helena Prestes e Zeudi Di Palma. La modella brasiliana parte da favorita offerta a 1,70, mentre la vittoria dell’ex Miss Italia è data a 2,75. Che la vincitrice di questa stagione sia donna non c’è quasi dubbio: sembrerebbe dunque che l’ultimo concorrente rimasto in gara, Lorenzo Spolverato, non abbia abbastanza chance per concorrere al raggiungimento del titolo, ma potrebbe accontentarsi di avere un posto sul podio. La finale del Grande Fratello va in onda il 31 marzo dalle 21,30 su Canale5. Lo show è trasmesso in contemporanea su Mediaset Infinity e qui rimane fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda. Come da tradizione, il reality vive anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale che raccoglie i commenti degli utenti.