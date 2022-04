La Pupa e il Secchione, il dramma di Elena Morali: "Un anno..."

Attimi difficili a La Pupa e il Secchione 2022 per Elena Morali . La soubrette ha preso il posto di Flavia Vento, che ha abbandonato lo show dopo pochi giorni, e fa coppia con l'archeologo Aristide Malnati. La bionda influencer ha perso la pazienza durante la prova in cui le Pupe e i Secchioni dovevano riconoscere il proprio partner dall'odore mentre erano bendati. Quando è toccato a lei, Elena non ce l'ha fatta e ha interrotto il gioco dicendo di non riuscire a sentire gli odori a causa del Covid , contratto più di un anno fa.

Lo sfogo di Elena Morali

"Sono una persona che tiene dentro e quando sono triste invece che sfogarmi con la tristezza mi sfogo con la rabbia - ha confidato Elena Morali a Barbara d'Urso -La verità è che io un anno e quattro mesi fa ho avuto il Covid in maniera molto pesante, di cui non ho parlato e io tuttora non sento gli odori, nessuno". A supportarla a distanza il fidanzato Luigi Mario Favoloso, che su Instagram ha scritto: "Elena da quando ha avuto il Covid non ha mai più recuperato gli odori. Dispiace per questa reazione ma è comprensibile".