La Pupa e il Secchione, Paola Caruso squalificata per rissa: d'Urso furiosa

La quinta puntata de La Pupa e il Secchione show è stata movimentata da una lite inaspettata, cioè quella tra le due concorrenti Paola Caruso e Mila Suarez , che sono arrivate perfino alle mani. La modella marocchina ha fatto delle insinuazioni sul figlio dell'ex Bonas di Avanti un altro, scatenando così la furia di quest'ultima che l'ha schiaffeggiata. Un gesto che non è ammissibile in tv e che è stato fermamente condannato da Barbara d'Urso e dagli autori del programma. Anche i giurati Antonella Elia, Federico Fashion Style e Soleil Sorge sono stati molto duri nel commentare il gesto. Dopo le scuse, Paola ha avuto una discussione con la conduttrice. Secondo lei, l'ex di Alex Belli l'avrebbe provocata in modo da cacciarla dalla trasmissione. La Caruso ha anche fatto alcune allusioni circa un presunto accordo tra la Suarez e Elena Morali.

Barbara d'Urso furiosa: Paola Caruso squalificata

Paola Caruso ha cercato in ogni modo di discolparsi e giustificare il suo gesto, ma le parole di Barbara d'Urso sono state lapidarie: "Siamo in televisione e questo esempio noi non lo diamo", quindi ha aggiunto: "Hai aggredito un'altra persona". Per la soubrette calabrese non c'è stato più niente da fare e per lei è quindi arrivata la squalifica dallo show. Punizioni sono arrivate pure per Mila che in un momento di rabbia ha rotto dei bicchieri. La Suarez dovrà dormire per una settimana nello sgabuzzino insieme al suo secchione Gianmarco Onestini.