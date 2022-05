Gianmarco Onestini affonda Soleil: scontro di fuoco tra ex cognati!

Tensione tra Gianmarco Onestini e Soleil Sorge . I due, che non hanno mai avuto un rapporto idilliaco, si sono scontrati duramente durante la finale de La Pupa e il Secchione 2022 . L'ex concorrente del Grande Fratello Vip, giurata di Barbara d'Urso, ha rifilato uno zero ad una prova di Onestini con la pupa Mila Suarez . Una scelta che non è piaciuta alla coppia, che durante la serata si è lamentata più di una volta. E dopo la registrazione Gianmarco ha continuato sui social network...

L'attacco di Gianmarco Onestini

Dopo aver ringraziato i fan per il supporto ricevuto Gianmarco Onestini ha criticato apertamente Soleil: "Per quanto riguarda quel giudice che ci ha dato zero...Avrete notato la sua zero professionalità e incapacità di svolgere il proprio ruolo, ha fatto vedere di essere una persona estremamente rancorosa, che non riesce a mantenere l’obiettività quando svolge una funzione come giudice”. La Sorge è stata fidanzata per un breve periodo con Luca, fratello maggiore di Gianmarco.