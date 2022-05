Denis Dosio svela quanto guadagna con OnlyFans: cifre da capogiro!

L'attività su OnlyFans è piuttosto redditizia. A farlo sapere Denis Dosio, l'influencer italo-brasiliano visto di recente a La Pupa e il Secchione. Il 21enne ha rivelato a Pomeriggio 5 di Barbara d'Urso di essere il personaggio maschile italiano più forte sulla piattaforma inglese dove si possono trovare scatti e video ad alto tasso erotico. "Quanto guadagniamo? In media nessuno fa meno di 3 mila euro al mese, se sei un influencer vai anche sui 10 mila euro al mese. Io sono fra i più forti in Italia e non faccio del male a nessuno, non manco di rispetto a nessuno. I miei contenuti sono artistici, vedo non vedo, nulla di esagerato", ha dichiarato il pupo.