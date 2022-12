LDA, il figlio di Gigi D'Alessio a Sanremo: la promessa del cantante

Tra i 28 cantanti in gara al Festival di Sanremo 2023 c'è anche LDA, il figlio di Gigi D'Alessio che lo scorso anno ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi. Per Luca, nato dal matrimonio naufragato tra il cantante napoletano e Carmela Barbato, è la prima volta sul palco dell'Ariston. "Le parole non bastano per descrivere la gioia di questo momento. Sempre più orgoglioso di te Luca D'Alessio! Sarà un'altra indimenticabile tappa del viaggio meraviglioso che stai facendo. Ti amo, papà", ha scritto Gigi su Instagram.