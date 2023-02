Chiara Ferragni: quanto guadagna a Sanremo 2023

Chiara Ferragni sbarca al Festival di Sanremo. L'imprenditrice digitale è stata scelta da Amadeus come co-conduttrice della prima e ultima serata della kermesse musicale. Sarà quindi in onda martedì 7 febbraio e sabato 11 febbraio. Quanto guadagnerà la moglie di Fedez per questo prestigioso impegno? Secondo le indiscrezioni l'influencer incasserà ben 100mila euro. Una cifra piuttosto elevata che altre 'vallette' non hanno percepito nelle ultime edizioni. Ad esempio, pare che Sabrina Ferilli non abbia ottenuto più di 25mila euro per presentare la finale del 2022 mentre Drusilla Foer si sarebbe accontentata di circa 15mila euro. Anche nel 2020 Diletta Leotta, che è stata protagonista di due serate proprio come la Ferragni, non avrebbe intascato oltre 20-25mila euro. In più la 35enne di Cremona avrebbe battuto Checco Zalone, a cui è stato offerto lo scorso anno 70mila euro per la sua ospitata sul palco dell'Ariston.

Il cachet di Chiara Ferragni a Sanremo 2023 Chiara Ferragni ha deciso di devolvere in beneficenza tutto il cachet di Sanremo 2023, come annunciato prima dell'inizio del Festival. Ha scelto di donare tutto ad un'associazione che si batte contro la violenza sulle donne: D.i.R.E (Donne in Rete contro la violenza). "Con più di 100 centri antiviolenza e più di 60 case rifugio in tutta Italia, D.i.Re riesce ad aiutare circa 20.000 donne ogni anno e per me era molto importante dare un aiuto concreto. - ha spiegato la Ferragni - Ho avuto modo di conoscere la Presidente di D.i.Re e alcune delle operatrici che tutti i giorni lavorano sul campo, sono loro le vere eroine che mi hanno ancora di più convinta a iniziare questo percorso che spero si evolverà nei prossimi anni”.