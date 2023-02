Programma Sanremo 2023: i conduttori, gli ospiti e la scaletta delle 5 serate

Dal 7 all'11 febbraio 2023 andrà in onda su Rai Uno la 73esima edizione del Festival di Sanremo. Confermato alla guida dello show Amadeus, nel duplice ruolo di direttore artistico e conduttore della kermesse musicale. 28 i cantanti e le canzoni in gara, con 6 artisti che provengono dal contest Sanremo Giovani. In ogni serata dell'evento sarà presente sul palco dell'Ariston Gianni Morandi nelle vesti di co-conduttore mentre si alterneranno quattro co-conduttrici: Chiara Ferragni, Francesca Fagnani, Paola Egonu, Chiara Francini. Diversi gli ospiti previsti nel programma. Di seguito tutti i dettagli, con la scaletta sera per sera.

Sanremo 2023 prima serata: programma, scaletta, anticipazioni Martedì 7 febbraio, nella prima serata del Festival di Sanremo 2023, si esibiranno 14 dei cantanti in gara. Le canzoni verranno votate dai giornalisti accreditati, divisi equamente in tre componenti: carta stampata, radio e web. Al termine della diretta verrà stilata una prima classifica provvisoria. A presentare i vari brani Amadeus con l'aiuto di Gianni Morandi e Chiara Ferragni. Tra gli ospiti: Mahmood e Blanco, che hanno vinto il Festival lo scorso anno, i Pooh ed Elena Sofia Ricci. Durante un collegamento con una nave da crociera, attraccata al largo di Sanremo, si esibirà il rapper Salmo. Sanremo 2023 seconda serata: programma, scaletta, anticipazioni Mercoledì 8 febbraio si esibiranno altri 14 artisti in gara a Sanremo. A votare saranno ancora una volta solo i giornalisti, con le stesse modalità della sera precedente. A fine serata verrà compilata una nuova classifica, che sarà complessiva di tutte e 28 le canzoni in competizione. La co-conduttrice della puntata di mercoledì sarà la giornalista Francesca Fagnani. Tra gli ospiti Al Bano e Massimo Ranieri, che per l'occasione formeranno un trio con Gianni Morandi per un'esibizione mai vista prima. Inoltre vedremo sul palco i primi ospiti internazionali dopo diversi anni di assenza: la band americana dei Black Eyed Peas. Sanremo 2023 terza serata: programma, scaletta, anticipazioni Durante la puntata di giovedì 9 febbraio verranno eseguite di nuovo tutte e 28 le canzoni in gara e a valutarle stavolta saranno la Giuria demoscopica (formata da 300 persone selezionate tra abituali consumatori di musica) e il pubblico a casa che potrà far sentire la propria voce con il televoto. Entrambi avranno lo stesso peso, cioè il 50%. Verrà fatta poi una media tra questa votazione e la precedente (quella della Sala stampa) per formare una rinnovata classifica complessiva dei 28 brani. Amadeus sarà affiancato durante questa serata dalla campionessa della pallavolo italiana Paola Egonu. Ospiti d'onore i Maneskin, che hanno trionfato nel 2021. Sanremo 2023 quarta serata: programma, scaletta, anticipazioni La quarta serata del Festival di Sanremo 2023 è dedicata ai duetti. Ogni Big in gara ha scelto una canzone pubblicata tra il 1960 e il 2009, pure in lingua straniera, e la presenterà sul palco con la facoltà (non l'obbligo) di farsi affiancare da altri artisti. Le cover saranno votate con un sistema misto così ripartito: il televoto avrà un peso del 34% mentre giornalisti e giuria demoscopica del 33%. Anche la serata delle cover avrà un peso forte sulla classifica finale: a fine puntata verrà stilata una nuova classifica che farà media con le precedenti. Co-conduttrice della puntata l'attrice Chiara Francini.