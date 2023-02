Sanremo 2023, dall’interista Amadeus al romanista Ultimo. Ecco per chi tifano i protagonisti

SANREMO - Questa sera si alzerà il sipario sulla 73esima edizione dell'atteso Festival di Sanremo che monopolizzerà l’attenzione di una buona parte dell'Italia fino a sabato 11 febbraio. Un appuntamento storico nel quale il calcio ha spesso recitato un ruolo da protagonista: dalla presenza di Zlatan Ibrahimovic nell'edizione del 2021 a varie gag inerenti il mondo del pallone. Ma quali squadre tifano i protagonisti della rassegna canora più famosa d'Italia? E' risaputo il tifo e la passione per l'Inter del direttore artistico Amadeus, così fedele al nerazzurro che ha chiamato il figlio José in omaggio a Mourinho. Tra i tifosi nerazzurri spiccano anche Paola e Chiara, Tananai, ci sono i Colla Zio (tutti interisti tranne uno juventino) e c’è pure il giovane Will. Senza dimenticare la spalla di Amadeus, Fiorello, tifoso interista di vecchia data. E non mancheranno sfottò sull'ultimo derby vinto dall'Inter ai milanisti Lazza e Gianmaria, mentre sono divisi a metà i Coma_Cose: lui, Fausto Zanardelli, tifa Milan; lei, Francesca Mesiano, sostiene l’Inter. Gianni Morandi ha invece il Bologna nel cuore tanto da esserne stato presidente.