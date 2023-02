Dove vedere Sanremo 2023 in canali tv, streaming, differita

Condotto da Amadeus, Sanremo 2023 andrà in onda da martedì 7 febbraio a sabato 11 febbraio, giorno della finalissima in cui verrà decretato il vincitore. Sarà tramesso in diretta su Rai 1 in prima serata e in streaming su RaiPlay. Sulla piattaforma online sarà possibile rivedere le puntate anche in differita. Dove vedere le repliche di Sanremo 2023? Ogni serata verrà trasmessa in replica alle 14.00 del giorno dopo su Rai Premium.

Come seguire Sanremo 2023 in tv e in radio

Il Festival di Sanremo lo si potrà seguire in radio su Rai Radio 2, con gli speaker Ema Stokholma e Gino Castaldo. In più tutte le canzoni in gara, i duetti e i vari momenti di intrattenimento saranno disponibili su RaiPlay Sound in modalità “audio on demand”. Nell’offerta di RaiPlay Sound pure una selezione di playlist tematiche con le puntate dei programmi dell’archivio Radio Rai dedicati al Festival, da Radio Techetè a Pezzi da 90.

Come vedere Sanremo 2023 all'estero

Il Festival di Sanremo è visibile in tutto il mondo. Fino a sabato 11 febbraio il segnale in streaming di Rai 1 sarà accessibile senza limitazioni dalle 20.00 alle 3.00 della notte. Lo stesso vale per il canale 4k, la Visual Radio, la versione LIS e le conferenze stampa in onda su RaiPlay.

Dove seguire le conferenze stampa di Sanremo

Ogni giorno, dalle 12 alle 13 circa, sono disponibili in diretta su Raiplay le conferenze stampa con Amadeus e tutti gli altri protagonisti della kermesse musicale.

Rimani aggiornato su tutto quello che c’è da sapere su Sanremo 2023