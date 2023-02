Sanremo 2023, quanto dura la prima serata

SANREMO - Dopo la conferenza stampa mattutina è scattato il conto alla rovescia per il via del 73° Festival di Sanremo , che prenderà il via oggi (martedì 7 febbraio) sul palco del teatro Ariston con la prima serata che sarà preceduta dal Prima Festival (con Andrea Delogu e gli Autogol) e seguita poi dal nuovo 'dopofestival' di Fiorello.

Gli orari della prima serata

Sarà Amadeus, affiancato dai co-conduttori Gianni Morandi e Chiara Ferragni a dare il la alla serata il cui inizio è in programma per le ore 20.40 circa mentre la chiusura è prevista intorno alle ore 01.30. Un orario comunque solo indicativo, considerata la fitta scaletta che prevede le esibizioni dei primi 14 'big' in gara e quelle di diversi ospiti. Attesa per il monologo della prima delle quattro co-conduttrici scelte da Amadeus, l'imprenditrice digitale Chiara Ferragni che farà il bis anche sabato sera. una decina di minuti in cui leggerà una 'lettera a se stessa', raccontando un po' la sua storia e invitando al coraggio, tutto femminile, di affrontare le sfide e di inseguire i propri sogni. Come da tradizione ci saranno i vincitori della scorsa edizione Mahmood e Blanco che canteranno Brividi, con cui primeggiarono dodici mesi fa. Blanco poi si esibirà da solo con il suo nuovo inedito dal titolo l'isola delle Rose. È anche la serata dei Pooh che tornano insieme, anche con Riccardo Fogli, dopo l'addio dato alle scene nel dicembre 2016 e soprattutto dopo la morte di Stefano D'Orazio. Elena Sofia Ricci - con una "dispensa" speciale avuta dai suoi impegni a teatro - salirà sul palco dell'Ariston per presentare la nuova fiction di Rai1 Fiori sopra l'inferno. Dal Sukuzi stage, per gli eventi esterni collegati al festival, arriva Piero Pelù con il brano Gigante. E dalla Costa Smeralda ormeggiata al largo di Sanremo si collegherà il rapper Salmo. Inoltre ci sarà l'omaggio di Gianni Morandi a Lucio Battisti in occasione degli 80 anni dalla nascita e dei 25 dalla morte del cantautore.