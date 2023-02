Diretta Sanremo 2023: segui la prima serata LIVE

Aggiorna

Il Festival di Sanremo è la manifestazione musicale più importante in Italia. La 73esima edizione della kermesse va in onda su Rai 1, in diretta dal Teatro Ariston. Per il quarto anno consecutivo c'è Amadeus, nel duplice ruolo di conduttore e direttore artistico. Questa volta il presentatore condivide il palco con Gianni Morandi, Chiara Ferragni, Francesca Fagnani, Chiara Francini e Paola Egonu.

23:34 Chiara Ferragni nuda a Sanremo 2023 Chiara Ferragni stupisce ancora con un nude look con il quale recita il suo monologo. L'imprenditrice digitale però spiega: "Non sono nuda. È un abito sul quale è stato disegnato il mio corpo”. 23:02 I Pooh ospiti al Festival di Sanremo 2023 I Pooh ospiti a Sanremo 2023 per celebrare la loro lunga carriera. Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian danno il via al loro medley con "Amici per sempre". Per ricordare Stefano D’Orazio, il componente scomparso nel 2020, il gruppo ha intonato pure "Uomini Soli", canzone vincitrice a Sanremo 1990. Durante l’esibizione, possiamo ascoltare e vedere anche D’Orazio. Lungo applauso e standing ovation. 22: 18 Cantanti in gara al Festival di Sanremo 2023 Sul palco dell'Ariston Ariete, Ultimo, Coma_Cose. Tra un'esibizione e l'altra un medley di alcuni successi di Gianni Morandi e un'incursione di Piero Pelù, che ha riproposto "Gigante", canzone che presentò a Sanremo nel 2020. 21:42 Il ritorno di Mahmood e Blanco a Sanremo 2023 Dopo Mr. Rain e Marco Mengoni, si esibiscono i vincitori dello scorso anno Mahmood e Blanco che propongono la loro hit "Brividi". Subito dopo spazio a Elena Sofia Ricci, invitata a Sanremo per presentare la sua nuova fiction "Fiori sopra l'inferno". 21:33 Chiara Ferragni al Festival di Sanremo 2023 Dopo le esibizioni di Anna Oxa e Gianmaria, tra i 28 cantanti in gara, entra la co-conduttrice della prima serata Chiara Ferragni. Prima di scendere la scalinata, la moglie di Fedez mostra la scritta sul coprispalle: "Pensati libera".

20:58 Le parole di Roberto Benigni a Sanremo 2023 Amadeus e Gianni Morandi introducono Roberto Benigni a Sanremo 2023. Sul palco dell'Ariston l'artista toscano si rivolge subito al Presidente Mattarella con ironia: “Lei è al secondo mandato. Amadeus è al quarto mandato e ha già prenotato il quinto. Ma è costituzionale, questa cosa? Bisogna fermarlo! È una dittatura!”. Poi inizia a parlare della Costituzione: “La Costituzione va d’accordo con l’arte perché la Costituzione è un’opera d’arte. E come l’arte, ci fa sognare. È stato un sogno fabbricato da uomini svegli”. L'attore ricorda il padre costituente Bernardo Mattarella e si sofferma sull'articolo 11: “Tutti hanno diritto di manifestare il proprio pensiero. È il pilastro di tutte le libertà dell’uomo”. 20:45 Amadeus, Morandi e Mattarella a Sanremo 2023 Il Festival di Sanremo 2023 è ufficialmente iniziato. I primi ad entrare sono Amadeus e Gianni Morandi. I due conduttori condividono un minuto di silenzio per tutte le vittime del terremoto in Turchia e Siria. Amadeus saluta poi il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, presente con la figlia al Teatro Ariston. È la prima volta in 73 edizioni che un Capo di Stato assiste dal vivo all'evento. “Averla con noi in questo teatro testimonia la sua vicinanza al mondo dello spettacolo e della musica”, afferma Amadeus. Subito dopo Morandi, accompagnato dal pubblico, canta l'inno nazionale.