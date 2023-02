Blanco, il delirio sul palco e la scena finale del videoclip “L’isola delle rose”: solo una coincidenza?

SANREMO - Il gesto che ha spaccato la prima serata del Festival di Sanremo potrebbe essere una farsa. All’indomani dello show di Blanco, con la devastazione della scenografia del palco dell’Ariston, in tanti continuano a interrogarsi sui motivi dell’azione del cantante. Di ora in ora sta prendendo piede l’idea che Blanco abbia meditato tutta l’azione messa in scena. Infatti, nel videoclip della canzone interpretata a Sanremo, “L’isola delle rose”, il cantante distrugge centinaia di rose, per poi sdraiarsi sopra al tappeto di fiori lacerandosi il corpo con le spine.