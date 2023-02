Sanremo 2023, Anna Oxa imbufalita contro tutti: "Chi non ha capito la mia canzone è un..."

SANREMO - Clamoroso sfogo sui social da parte di Anna Oxa , in gara al 73° Festival di Sanremo con 'Sali (Canto dell'anima)'. L'esibizione della cantante ha causato numerose critiche , sia sulla canzone stessa, sia sulla performance della cantante, con i social che hanno sottolineato l' incomprensibilità del testo cantato sul palco dell'Ariston. La Oxa, che ha chiuso all'ultimo posto nella classifica dei primi 14 cantanti in gara, ha risposto sui social , attaccando duramente il pubblico , la sala stampa e i giornalisti .

Anna Oxa, lo sfogo sui social