Francesco Arca a Sanremo: l'ex fidanzata Laura Chiatti gli scrive! E la moglie...

Francesco Arca ospite per la prima volta del Festival di Sanremo. L'attore toscano, ex tronista di Uomini e Donne, è stato invitato da Amadeus per presentare la nuova fiction Rai che lo vede protagonista: 'Resta con me'. Qualche ora prima della diretta Arca ha condiviso su Instagram una foto che lo ritrae davanti al famoso Teatro Ariston. Tanti i like e i commenti ricevuti, tra questi anche quello dell'ex fidanzata Laura Chiatti. "Sei stupendo Franci", ha scritto l'attrice umbra che è sposata da tempo con Marco Bocci ma ha ancora oggi un feeling speciale con il collega. Non è tardato ad arrivare un messaggio pure da parte della moglie di Francesco, Irene Capuano, che tra le sue stories ha replicato con un "Orgogliosa di te".