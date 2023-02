Sanremo 2023, abiti e gioielli di Francesca Fagnani: ecco la marca

Gli abiti e i gioielli

Durante lo show dell'Ariston la Fagnani ha indossato tre abiti, tutti firmati Armani. Il primo, tempestato di strass luccicanti, ha regalato un effetto nude e messo in risalto una vertiginosa scollatura a V (il petto in realtà era coperto da un tulle nude). A questo abito la giornalista ha abbinato orecchini e anelli in oro bianco e diamanti, gioielli griffati Pasquale Bruni. Per il suo monologo, invece, la conduttrice ha preferito un top a incrocio con perline su un pantalone a vita alta (solo l'addome era appena scoperto), abbinando gli anelli con petali di Bruni della collezione Giardini Segreti. Infine, con l'ultimo abito, senza maniche stavolta, è tornata alla scollatura, con il petto coperto da tulle con cristalli e un elegante pizzo floreale sui toni del grigio e ricami con cristalli.