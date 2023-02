Morandi e lo spiacevole aneddoto che ha fatto impazzire Sanremo: "Quella volta è stato imbarazzante”

L'aneddoto esilarante di Morandi

La Fagnani chiede a Morandi di raccontare l'episodio imbarazzante del 1983, quando il cantante era a Falerna, in Calabria, e prima di un concerto mangiò pesce e vino. L'effetto di quel pasto fu drammatico: "Mi stavo muovendo un po', a un certo momento sento che... Non riesco a trattenermi, una cosa imbarazzante", inizia a ricordare Morandi. "Ero sul palco in un campo sportivo, vicino al mare c'era una recinzione, io non ce la facevo più. Avevo un dolore... Ero tutto vestito di bianco, con una camicetta azzurra. A un certo momento ho mandato avanti l'orchestra, sono sparito dal palco, ho saltato la rete, sono caduto di là, ma mentre saltavo la rete...per aria! Il problema è stato rientrare sul palco con tutti i pantaloni di un colore terribile. E mi sono fatto prestare i pantaloni dal batterista, che ha suonato in mutande", conclude Gianni tra le risate generali.