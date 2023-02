LDA, il figlio di Gigi D'Alessio a Sanremo: arriva il gesto di Anna Tatangelo!

Tra i 28 cantanti in gara al Festival di Sanremo 2023 c'è anche LDA, il figlio di Gigi D'Alessio che lo scorso anno si è fatto conoscere ad Amici di Maria De Filippi. Per il 19enne, terzogenito che l'artista napoletano ha avuto dall'ex moglie Carmela Barbato , si tratta della prima volta sul palco dell'Ariston. Il ragazzo - vero nome Luca D'Alessio - ha ricevuto il supporto del suo celebre papà ma pure quello di Anna Tatangelo, storica ex compagna di Gigi. I due si sono lasciati e il loro rapporto non è attualmente dei migliori ma Lady Tata ha mantenuto un bel legame con i primi tre eredi di D'Alessio.

LDA a Sanremo 2023, la lettera di papà Gigi D'Alessio

Prima del debutto di LDA al Festival, Gigi D'Alessio ha voluto condividere su Instagram un pensiero speciale per Luca. Una vera e propria lettera d'amore nei confronti del ragazzo. "La tua sensibilità ed il tuo animo gentile ti hanno accompagnato fin da bambino. Oggi che sei un giovane uomo che si affaccia alla vita con gli stessi valori, sento di dirti che sono ancora più fiero di te. - ha scritto Gigi in un passaggio del lungo messaggio - Vorrei difenderti da quest’ansia che ti assale e donarti le consapevolezze che ho acquisito in questi anni, ma è giusto che anche tu percorra la tua strada verso le sicurezze che credi di non avere, perché altro non sono che giovani insicurezze. Io ti seguirò da casa, sarò incollato alla tv, sempre più orgoglioso di poter dire che sono il papà di LDA. Ti amo tanto".