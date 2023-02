Sanremo, Ultimo e il decimo posto in classifica? La risposta clamorosa su Instagram

Il Festival di Sanremo 2023 non è iniziato nel migliore dei modi per Ultimo. Tra i grandi favoriti di questa edizione insieme a Marco Mengoni e Giorgia, il cantautore romano si trova invece attualmente al decimo posto della classifica. Classifica stilata, nelle prime due serate della kermesse musicale, dai giornalisti presenti nella città dei fiori. Un risultato provvisorio che quasi sicuramente cambierà non appena entreranno in gioco la giuria demoscopica e il televoto. Intanto Niccolò Moriconi ha voluto commentare la vicenda con ironia...

Sanremo 2023: la risposta di Ultimo ai giornalisti

All'indomani della seconda serata di Sanremo 2023 - dove Amadeus ha letto la classifica provvisoria stilata dai giornalisti - Ultimo ha condiviso tra le storie Instagram la sua posizione e poi postato un suo scatto (in cui si mostra arrabbiato) della conferenza stampa del 2019, quando ha perso il Festival contro Mahmood proprio a causa della sala stampa. "Sto a scherzà", ha rimarcato l'artista. Del resto l'ha già chiarito qualche settimana fa: Ultimo non è tornato all'Ariston per vincere a tutti i costi bensì per "chiudere un cerchio".

Perché Ultimo ha deciso di tornare a Sanremo

“Ho 26 anni, la mia storia devo ancora scriverla e sento che mettermi in gioco è un bel modo per farlo. Ho una canzone e un disco in cui credo più di qualsiasi altra cosa al mondo e sentivo il bisogno di presentare questa canzone sullo stesso palco da cui sono partito”, ha fatto sapere Ultimo, che a Sanremo 2023 ha presentato la canzone 'Alba'. Nel 2018 la vittoria a Sanremo Giovani con 'Il ballo delle incertezze'.