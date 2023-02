Sanremo 2023, la scaletta completa della terza serata

SANREMO - Dopo le emozioni delle prime due serate a Sanremo, è tutto pronto per la terza puntata della 73esima edizione del Festival. A fare gli 'onori di casa' saranno Amadeus, Gianni Morandi e la co-conduttrice di giornata Paola Egonu. Ecco la scaletta completa...

Primo blocco 20:43 APERTURA - Su sigla iniziale…Ingresso dalle scale di Gianni Morandi Saluto iniziale… a seguire Gianni lancia Ingresso dalle scale di Amadeus. Battute tra i due… A seguire… Amadeus ricorda che i 28 artisti in gara questa sera verranno votati dal pubblico da casa tramite il televoto e dalla Giuria Demoscopica, entrambe le componenti con un valore del 50%. Prima di dare i codici Amadeus ricorda come si vota da casa… Per votare dal telefono fisso bisogna digitare l’894.001 e seguire le indicazioni dell’operatore, oppure inviare un sms al 475.475.1 con il codice dell’artista. Si hanno a disposizione un massimo di 5 voti e il costo massimo per ogni voto è di 51 centesimi. Vi ricordo che si pagano solo i voti validi e che il servizio è riservato ai maggiorenni. Il regolamento completo lo trovate su sanremo.rai.it. A seguire Amadeus legge i codici con cui si esibiranno gli artisti in gara CODICI DA 01 A 28 (Solo in grafica – NO LED) 3’ Grafica Televoto Grafica Elenco codici 2 VIA AL TELEVOTO A seguire Amadeus e Gianni lanciano il primo artista in gara 20:51 1° Cantante – PAOLA & CHIARA - Ingresso dalle scale di Paola & Chiara. A centro palco battuta con artista e lancio canzone Paola & Chiara “Furore” (dur. 02’56’’). Al termine Amadeus consegna i fiori, congeda le artiste… 20:56 2° Cantante – MARA SATTEI - Ingresso dalle scale di Mara Sattei. A centro palco battuta con artista e lancio canzone Mara Sattei “Duemilaminuti” (dur. 03’44’’). Al termine Amadeus consegna i fiori, congeda l’artista 21:02 3° Cantante – ROSA CHEMICAL - Ingresso dalle scale di Rosa Chemical. A centro palco battuta con artista e lancio canzone Rosa Chemical “Made in Italy” dur. 02’58’’. Al termine Amadeus consegna i fiori, congeda l’artista e lancia… 21:08 4° Cantante – GIANLUCA GRIGNANI - Ingresso dalle scale di Grignani. A centro palco per battuta con artista e lancio canzone Gianluca Grignani “Quando ti manca il fiato” (dur. 04’00’’.) Al termine Amadeus consegna i fiori, congeda l’artista e lancia pubblicità.

Secondo blocco 21:20 DISCESA PAOLA EGONU - Al rientro Amadeus e Gianni lanciano… Ingresso dalle scale di Paola Egonu. Battute… A seguire lanciano il prossimo artista in gara… 21:23 5° Cantante – LEVANTE- Ingresso dalle scale di Levante. A centro palco battuta con artista e lancio canzone Levante “Vivo” (dur. 03’20’). Al termine Amadeus e Paola consegnano i fiori, congedano l’artista e lanciano... 21:29 6° Cantante – TANANAI Ingresso dalle scale di Tananai. A centro palco battuta con artista e lancio canzone Tananai “Tango” (dur. 03’30’’). Al termine Amadeus e Gianni consegnano i fiori, congeda l’artista e lanciano… 21:35 7° Cantante – LAZZA - Ingresso dalle scale di Lazza. A centro palco battuta con artista e lancio canzone Lazza “Cenere” (dur. 03’28’’). Al termine Amadeus consegna i fiori, congeda l’artista... 21:41 8° Cantante – LDA - Ingresso dalle scale di Lda. A centro palco battuta con artista e lancio canzone LDA “Se poi domani” (dur. 03’30’’). Al termine Amadeus consegna i fiori, congeda l’artista… 21:47 9 ° Cantante – MADAME - Ingresso dalle scale di Madame. A centro palco battuta con artista e lancio canzone Madame “Il bene nel male” (dur. 03’33’’). Al termine Amadeus consegna i fiori, congeda l’artista e lancia la pubblicità.

Terzo blocco 21:59 - MANESKIN Al rientro Amadeus e Gianni squintati lanciano ingresso Maneskin da platea… I Maneskin raggiungono il palco… A seguire lancio Amadeus… Medley I wanna be your slave / Zitti e buoni/ The loneliest/Gossip Dur. 09’15’’ A seguire ingresso di Amadeus con il Premio Città di Sanremo. Amadeus consegna ai Maneskin il Premio…. Battute e al termine Amadeus congeda gli ospiti… si porta in posizione lanci… 22:14 -COLLEGAMENTO RADIODUE Amadeus da posizione lanci si collega con la Blu Room dove per Radiodue ci sono Ema Stokholma e Gino Castaldo… Battute… a seguire Amadeus lancia il prossimo artista in gara 22:16 -10° Cantante – ULTIMO - Ingresso dalle scale di Ultimo. A centro palco battuta con artista e lancio canzone Ultimo “Alba” (dur. 03’30’’). Al termine Amadeus e Gianni consegnano i fiori, congedano l’artista… 22:22 -GIANNI MORANDI CON SANGIOVANNI Battute tra Ama e Gianni… A seguire lanciano… Ingresso dalle scale di Sangiovanni. A seguire Ama lancia Gianni e Sangiovanni in “Fatti rimandare dalla mamma” con ballerini (dur. 04’00’’) Al termine ingresso Amadeus, battute e a seguire pubblicità. Quarto blocco 22:36 - SUZUKI STAGE – ANNALISA Al rientro Gianni e Paola danno la linea ad Ama che è sul Suzuki Stage insieme ad Annalisa. Battute… a seguire Amadeus lancia Annalisa che canta… Bellissima Dur. 03’30’’ Al termine Gianni e Paola riprendono la linea dall’Ariston e lanciano… 22:42 -11° Cantante – ELODIE - Ingresso dalle scale di Elodie A centro palco battuta con artista e lancio canzone Elodie “Due” (dur. 03’15’). Al termine Gianni e Paola consegnano i fiori, congedano l’artista e si chiedono dove sia Amadeus… 22:48 - AMA PER GAG POLTRONE E SOFA’ Troviamo Amadeus all’ingresso dell’Ariston e sta per rientrare dalla tenda rossa in platea ma trova sulla sua strada il divano con sopra i “maestri del divano”… Battute e a seguire Amadeus riesce a entrare, sale sul palco e lancia la pubblicità.

Quinto blocco 22:56 -12° Cantante – MR. RAIN - Al rientro Amadeus lancia Ingresso dalle scale di Mr. Rain. A centro palco battuta con artista e lancio canzone Mr. Rain “Supereroi” (dur. 03’15’’). Al termine Amadeus e Gianni consegnano i fiori, congedano l’artista… a seguire… 23:02 -13° Cantante – GIORGIA - Ingresso dalle scale di Giorgia. A centro palco battuta con artista e lancio canzone Giorgia “Parole dette male” (dur. 03’15’’). Al termine Amadeus consegna i fiori, congeda l’artista e lancia… 23:08 -TLP ENI PLENITUDE 23:09 -RECALL CODICI TELEVOTO - Amadeus ricorda i numeri per votare da casa e i codici degli artisti in gara. A seguire… 23:11 - 2ª DISCESA PAOLA EGONU Amadeus e Gianni lanciano ingresso di Paola Egonu. Ingresso dalle scale di Paola Egonu 23:12 -BALLO DI GIANNI E PAOLA Gianni canta a Paola a cappella “in piedi da te”. Paola chiede ad Ama di prendere un gradino dove fa salire Gianni… A seguire Paola e Gianni iniziano a ballare con sottofondo musicale. Al termine si squintano e lanciano… 23:17 -14° Cantante – COLLA ZIO - Ingresso dalle scale di Colla zio. A centro palco battuta con artisti e lancio canzone Colla zio “Non mi va” (dur. 02’26’’) Al termine Amadeus e Gianni consegnano i fiori, congedano gli artisti e lanciano... 23:23 -15° Cantante – MARCO MENGONI Ingresso dalle scale di Mengoni. A centro palco Amadeus per battuta con artista e lancio canzone Marco Mengoni “Due vite” (dur. 03’45’’). Al termine Amadeus consegna i fiori, congeda l’artista... 23:29 -COLLEGAMENTO COSTA SMERALDA (RX) con saluto finale di Guè Pequeno live. Amadeus si collega con la Costa Smeralda per teaser esibizione… e saluto di Guè Pequeno… Al rientro lancia la pubblicità…

Sesto blocco 23:33 - GUE’ PEQUENO In collegamento dalla Costa Smeralda. Al rientro dalla pubblicità Amadeus si collega nuovamente con la Costa Smeralda e lancia Gue’ Pequeno Mollami pt. 2 dur. 03’30’’. Al termine Amadeus congeda l’artista e riprende la linea dall’Ariston e lancia… 23:39 - 16° Cantante – COLAPESCE DIMARTINO Ingresso dalle scale di Colapesce e Dimartino. A centro palco per battuta con artisti e lancio canzone Colapesce Dimartino “Splash” (dur. 03’30’’). Al termine Amadeus e Paola consegnano i fiori, congedano gli artisti e a seguire… 23:45 -MOMENTO PAOLA EGONU - Amadeus e Paola si siedono sugli scalini che portano alla platea… Battute… A seguire Ama lascia il palco a Paola… Monologo di Paola… Al termine del monologo refrain di Vita Spericolata… Entra Amadeus… A seguire si squintano per lanciare la pubblicità.

Settimo blocco 23:58 -17° Cantante – COMA_COSE - Al rientro Amadeus e Gianni lanciano Ingresso dalle scale di Coma_Cose. A centro palco battuta con gli artisti e lancio canzone Coma_Cose “L’addio” (dur. 03’30’’). Al termine Amadeus consegna i fiori, congeda gli artisti e lancia… 00:04 - SPOT LIGURIA 00:05 -18° Cantante – LEO GASSMANN - Al rientro Amadeus lancia Ingresso dalle scale di Leo Gassmann. A centro palco per battuta con artista e lancio canzone Leo Gassmann “Terzo cuore” (dur. 03’37’’). Al termine Amadeus e Gianni consegnano i fiori, congedano l’artista e lanciano… 00:11 -19° Cantante – CUGINI DI CAMPAGNA Ingresso laterale degli artisti. A centro palco battuta con artista e lancio canzone Cugini di Campagna “Lettera 22” (dur. 03’35’’). Al termine Amadeus e Paola consegnano i fiori, congedano gli artisti… a seguire lanciano… 00:17 -20° Cantante – OLLY - Ingresso dalle scale di Olly. A centro palco battuta con artista e lancio canzone Olly “Polvere” dur. 02’46’. Al termine Amadeus consegna i fiori congeda l’artista e lancia la pubblicità… Ottavo blocco 00:29 -21° Cantante – ANNA OXA - Al rientro Amadeus lancia Ingresso dalle scale di Anna Oxa. A centro palco battuta con artista e lancio canzone Anna Oxa “Sali” (dur. 04’00’’). Al termine Amadeus e Gianni consegnano i fiori, congedano l’artista e lanciano… 00:35 -22° Cantante – ARTICOLO 31 - Ingresso dalle scale degli artisti. A centro palco per battuta con artisti e lancio canzone Articolo 31 “Un bel viaggio” (dur. 03’40’’). Al termine Amadeus consegna i fiori, congeda gli artisti e lancia 00:41 -MASSIMO RANIERI con Rocío Muñoz Morales - Ingresso dalle scale di Massimo Ranieri A seguire Ama lancia Ranieri che canta con tre coriste… Lasciami dove ti pare dur. 03’20’’. Al termine entra Ama che lancia… Ingresso dalle scale di Rocío Battute… parlano del loro nuovo show… A seguire Ama congeda Ranieri e con Rocío parla della sua fiction… A seguire lanciano la pubblicità insieme… Al rientro lanciano insieme il prossimo artista…

Nono blocco 00:56 -RIENTRO CON OMAGGIO A BACHARACH - Al rientro sulle note di “I say a little prayer” Amadeus ricorda Burt Bacharach. A seguire insieme a Rocío lancia… 00:57 -23° Cantante – ARIETE - Ingresso dalle scale di Ariete. A centro palco battuta con artista e lancio canzone Ariete “Mare di guai” (dur. 03’25’’). Al termine Amadeus e Gianni consegnano i fiori, congedano l’artista e lanciano… 01:03 -24° Cantante – SETHU - Ingresso dalle scale di Sethu. A centro palco battuta con artista e lancio canzone Sethu “Cause perse” (dur. 02’25’’). Al termine Amadeus consegna i fiori congeda l’artista… 01:09 -ALESSANDRO SIANI A seguire Ama lancia Ingresso dalle scale di Alessandro Siani. Battute… A seguire Siani fa il suo monologo. A seguire rientra Ama per battute sul film… Al termine congedo Siani e lancio… 01: 19 -TERZA DISCESA PAOLA EGONU Ingresso dalle scale di Paola Egonu con pallone. Battute tra Amadeus e Paola che a seguire lanciano 01:22 -25° Cantante – SHARI - Ingresso dalle scale di Shari. A centro palco battuta con artista e lancio canzone Shari “Egoista” (dur. 02’53’’). Al termine Amadeus consegna i fiori, congeda l’artista… 01: 28 -26° Cantante – gIANMARIA - Ingresso dalle scale di gIANMARIA. A centro palco battuta con artista e lancio canzone gIANMARIA “Mostro” (dur. 02’55’’). Al termine Amadeus, Gianni e Paola congedano l’artista e lanciano… 01:34 -27° Cantante – MODA’ - Ingresso dalle scale di Modà. A centro palco per battuta con artisti e lancio canzone Modà “Lasciami” (dur. 03’38’’). Al termine Amadeus congeda gli artisti... 01:40 -28° Cantante – WILL - Ingresso dalle scale di Will. A centro palco battuta con artista e lancio canzone Will “Stupido” (dur. 03’17’’). Al termine Amadeus, Gianni e Paola congedano l’artista e lanciano… 01:46 - STOP AL TELEVOTO 01:47 - Pubblicità