Fedez e Vessicchio commentano Sanremo e fanno impazzire i social: "Siamo brilli"

SANREMO - Se gli 'opposti' si attraggono non potevano che incontrarsi Fedez e Beppe Vessicchio, ormai in rapporti amichevoli come mostrano alcune storie Instagram del rapper in cui li si vede bere e divertirsi insieme durante la terza serata del Festival di Sanremo. Il direttore d'orchestra, che dopo tanti anni sul palco quest'anno è invece nella città dei fiori come ospite del podcast 'Mucchio Selvaggio' dello stesso Fedez, ha partecipato a una festa organizzata dall'artista milanese nella sua residenza sanremese.