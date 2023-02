De Laurentiis chiama Mario Di Leva dopo lo sfottò ad Amadeus sul Napoli: "Ecco cosa mi ha detto"

Il piccolo attore Mario Di Leva protagonista al Festival di Sanremo 2023. All'Ariston per presentare la nuova fiction Rai 'Resta con me', dove recita accanto a Francesco Arca, il bambino ha preso in giro Amadeus, che è un grande tifoso interista. "Posso dirti una cosa? Ma a -13 fa freddo?": una battuta che ha scatenato i napoletani ed è piaciuta molto anche al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis...