Sanremo 2023, la scaletta completa della quarta serata

SANREMO - Dopo le emozioni delle precedenti tre serate a Sanremo, è tutto pronto per la quarta puntata della 73esima edizione del Festival. A fare gli 'onori di casa' saranno Amadeus, Gianni Morandi e la co-conduttrice di giornata Chiara Francini. Ecco la scaletta completa...

Primo blocco 20:45 INGRESSO AMADEUS E GIANNI LA GARA DELLE COVER CODICI

Ingresso dalle scale di Amadeus... Saluti. A seguire Amadeus si chiede dove sia Gianni che doveva entrare insieme a lui... A schiaffo su stacco audio di Zitti e buoni... Gianni in tenuta da podista entra correndo da platea e raggiunge il palco... Battute... A seguire Ama porta una giacca a Gianni e introduce il regolamento della gara dei duetti... Amadeus annuncia che le cover dei 28 artisti in gara questa sera verranno votate: Dal pubblico da casa tramite il televoto per il 34%, dalla Giuria Demoscopica per il 33% e dalla Sala Stampa, Tv, radio e web per il rimanente 33% Per votare dal telefono fisso bisogna digitare l’894.001, e seguire le indicazioni dell’operatore, oppure inviare un sms al 475.475.1 con il codice dell’artista. Si hanno a disposizione un massimo di 5 voti e il costo massimo per ogni voto è di 51 centesimi. Vi ricordo che si pagano solo i voti validi e che il servizio è riservato ai maggiorenni. Il regolamento completo lo trovate su sanremo.rai.it Amadeus legge i codici con cui si esibiranno gli artisti in gara. 20:51 1° Cantante – ARIETE con Sangiovanni

Ingresso laterale degli artisti Ariete con Sangiovanni “Centro di gravità permanente” dur. 03’25’’. Al termine Amadeus e Gianni consegnano i fiori, congedano gli artisti e lanciano... 20:57 2° Cantante – WILL con Michele Zarrillo

Ingresso laterale degli artisti Will con Michele Zarrillo “Cinque giorni” (dur. 04’00’’) Al termine Amadeus e Gianni consegnano i fiori, congedano gli artisti e lanciano... 21:03 3° Cantante – ELODIE con Big Mama

Ingresso laterale degli artisti Elodie con Big Mama American woman (dur. 03’19’’) Al termine Amadeus e Gianni consegnano i fiori, congedano gli artisti e si portano sulle scale dell’orchestra A seguire si abbassa il sipario... 21:09 PEPPINO DI CAPRI Amadeus e Gianni introducono Peppino Di Capri dal mezzanino delle scale orchestra... A seguire si alza il sipario e i due raggiungono l’artista già posizionato al pianoforte sul palco Battute e a seguire con Gianni e Ama vicino, Peppino Di Capri canta Champagne (dur. 02’15’’) Al termine ingresso Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri e vicesindaco Leandro Faraldi con il Premio Città di Sanremo alla Carriera Il Sindaco e il vicesindaco consegnano a Peppino Di Capri il Premio.... Battute e al termine Amadeus lancia la pubblicità.

Secondo blocco 21:21 PRIMA CHIAMATA CHIARA FRANCINI

Amadeus lancia ingresso dalle scale della Francini su stacco Orchestra... Chiara non scende e Ama fa alcuni gradini... A sorpresa lei risponde dalla platea (seduta)... Battute... Al termine la Francini sale sul palco su stacco orchesta live e a seguire esce laterale per andarsi a cambiare... A seguire Amadeus si squinta e lancia... 21:24 4° Cantante – OLLY con Lorella Cuccarini

Ingresso laterale degli artisti Olly con Lorella Cuccarini “La notte vola” dur. 02’20’’ Al termine Amadeus e Gianni per consegna i fiori, congeda gli artisti. 21:30 PRIMA DISCESA CHIARA FRANCINI

Ingresso dalle scale di Chiara Francini... Battute... A seguire lanciano... 21:33 5° Cantante – ULTIMO Con Eros Ramazzotti

Ingresso laterale degli artisti Ultimo con Eros Ramazzotti Medley (dur. 04’00’’) Al termine Amadeus e Gianni consegnano i fiori, congedano gli artisti e lanciano... 21:39 6° Cantante – LAZZA con Emma

Ingresso laterale degli artisti Lazza con Emma “La fine” dur. 03’25’’. Al termine Amadeus e Chiara consegnano i fiori, congedano gli artisti e si squintano in posizione lanci 21:45 7° Cantante – TANANAI Con Don Joe e Biagio Antonacci

Ingresso laterale degli artisti Tananai con Don Joe “Vorrei cantare come Biagio” (dur. 04’00’’) Al termine Amadeus congeda gli artisti e lancia pubblicità.

Terzo blocco 21:57 CANZONE CHIARA FRANCINI

Amadeus e Chiara in posizione lanci Battute e a seguire cantano Che serata straordinaria Dur. 01’40’’ Al termine lanciano il prossimo artista in gara... 22:00 8° Cantante – SHARI Con Salmo

Al rientro Amadeus e Gianni... Ingresso laterale degli artisti Shari con Salmo Hai scelto me / Diavolo in me (dur. 04’00’’) Al termine Amadeus consegna i fiori congeda gli artisti e lancia... 22:06 9° Cantante – GIANLUCA GRIGNANI con Arisa

Ingresso laterale degli artisti Gianluca Grignani con Arisa Destinazione Paradiso (dur. 04’00’’) Al termine Amadeus congeda gli artisti e va in platea 22:12 GIORNO DEL RICORDO Amadeus raggiunge il centro della platea, si siede... A seguire legge un testo e vengono proiettate delle immagini sul sipario Al termine si alza il sipario e Amadeus chiede a Gianni e Chiara che sono squintati sul palco di lanciare... 22:16 10° Cantante – LEO GASSMANN con Edoardo Bennato

Ingresso laterale degli artisti Leo Gassmann con Edoardo Bennato “Medley” dur. 03’48’’ Al termine congedo Amadeus e lancio pubblicità

Quarto blocco 22:28 11° Cantante – ARTICOLO 31 Con Fedez

Al rientro Amadeus lancia... Ingresso laterale degli artisti Articolo 31 con Fedez Medley dur. 04’00’’ Al termine Amadeus consegna i fiori, congeda gli artisti e... 22:34 SUZUKI STAGE LA RAPPRESENTANTE DI LISTA

Sul Suzuki Stage troviamo Gianni Morandi insieme a La Rappresentante di lista Battute... a seguire Gianni lancia i due artisti che cantano Medley Dur. 04’16’’ Al termine Amadeus riprende la linea e lancia... 22:41 12° Cantante – GIORGIA 6’ con Elisa

Ingresso laterale delle artiste Giorgia con Elisa “Luce” / “Di sole d’azzurro” dur. 04’00’’ Al termine Amadeus e Gianni congedano gli artisti... A seguire Ama va in camerino perché ha dimenticato gli occhiali e il cartoncino... Ama lascia il palco da uscita strumenti... 22:47 AMA PER GAG POLTRONE E SOFA’ IN CAMERINO (rx)

Amadeus entra in camerino e trova i “maestri del divano” seduti su un divano... Battute... e a seguire Amadeus prende cartoncino e occhiali lascia il camerino per tornare sul palco... e lancia pubblicità.

Quinto blocco 22:55 13° Cantante – COLAPESCE DIMARTINO con Carla Bruni

Al rientro Ama ricorda il prossimo show di Loretta Goggi “Benedetta Primavera”. A seguire lancia... Ingresso laterale degli artisti Colapesce Dimartino con Carla Bruni “Azzurro” dur. 03’56’’ Al termine Amadeus consegna i fiori, congeda gli artisti e lancia 23:01 SECONDA DISCESA CHIARA FRANCINI

Ingresso dalle scale di Chiara Francini Battute tra i due... 23:04 14° Cantante – CUGINI DI CAMPAGNA con PAOLO VALLESI

Ingresso laterale degli artisti Cugini di Campagna con Paolo Vallesi “La forza della vita” / “Anima mia” dur. 04’00’’ Al termine Amadeus consegna i fiori, congeda gli artisti e lancia 23:10 15° Cantante – MARCO MENGONI 6’ con KINGDOM CHOIR 13

Ingresso laterale degli artisti Marco Mengoni con Kingdom Choir 13 “Leti t be” (dur. 03’52’’) Al termine Amadeus congeda gli artisti e lancia 23:16 TLP ENI PLENITUDE RVM 23:17 I RAGAZZI DI MARE FUORI E CAROLINA CRESCENTINI Amadeus lancia... Ingresso laterale dx di Matteo Paolillo che canta ‘O Mar for Dur. 01’00’’ Durante la canzone entrano quattro attori di Mare Fuori da destra e quattro da sinistra Al termine Amadeus ringrazia i ragazzi e lancia Ingresso dalle scale di Carolina Crescentini Battute... A seguire i ragazzi di Mare Fuori escono e Amadeus con Carolina va in posizione lanci 23:23 RECALL CODICI TELEVOTO

Amadeus ricorda i numeri per votare da casa e i codici degli artisti in gara. A seguire insieme a Carolina lancia... Grafica Televoto Grafica Codici 23:25 16° Cantante – gIANMARIA con Manuel Agnelli

Ingresso laterale degli artisti gIANMARIA con Manuel Agnelli “Quello che non c’è” dur. 03’48’’ Al termine Amadeus congeda gli artisti... 23:31 TEASER COSTA SMERALDA (RX) con saluto finale di Takagi e Ketra live Amadeus sulle immagini della Costa Smeralda per teaser esibizione... e saluto di Takagi & Ketra... Al rientro lancia la pubblicità...

Sesto blocco 23:35 TAKAGI & KETRA

In collegamento dalla Costa Smeralda Al rientro dalla pubblicità Amadeus si collega nuovamente con la Costa Smeralda Medley Roma Bangkok / Una volta ancora Bubble / Panico dur. 03’00’’ Al termine Amadeus saluta gli artisti e riprende la linea dall’Ariston. A seguire lancia il prossimo artista in gara 23:40 17° Cantante – MR. RAIN con Fasma

Ingresso laterale degli artisti Mr. Rain con Fasma “Qualcosa di grande” dur. 02’47’’ Al termine Amadeus congeda gli artisti e lancia 23:46 18° Cantante – MADAME 6’ con Izi

Ingresso laterale degli artisti Madame con Izi “Via del campo” dur. 03’12’’ Al termine Amadeus consegna i fiori, congeda gli artisti e lancia pubblicità Settimo blocco 23:56 19° Cantante – COMA_COSE con Baustelle

Al rientro Amadeus lancia Ingresso laterale degli artisti Coma_Cose con Baustelle “Sarà perché ti amo” (dur. 02’38’’) Al termine Amadeus consegna i fiori, congeda gli artisti e lancia 00:02 DISCESA ANDREA DELOGU E JODY CECCHETTO

Ingresso dalle scale degli artisti Battute e a seguire lanciano il prossimo artista in gara... 00:06 20° Cantante – ROSA CHEMICAL con Rose Villain

Ingresso di servizio degli artisti Rosa Chemical con Rose Villain “America” (dur. 02’40’’) Al termine Amadeus consegna i fiori, congeda gli artisti e lancia 00:12 COLLEGAMENTO RADIODUE

Amadeus si collega con Ema Stokholma e Gino Castaldo... Battute e a seguire lancia... COLLEGAMENTO CON BLU ROOM 14 0:15 21° Cantante – MODA’ con Le Vibrazioni Ingresso laterale degli artisti Modà con le Vibrazioni “Vieni da me” dur. 04’00’’ Al termine Amadeus congeda gli artisti... a seguire pubblicità

Ottavo blocco 00:27 22° Cantante – LEVANTE con Renzo Rubino

Al rientro Amadeus lancia Ingresso laterale degli artisti Levante con Renzo Rubino “Vivere” dur. 03’30’’ Al termine Amadeus consegna i fiori, congeda gli artisti e lancia... 0:33 23° Cantante – ANNA OXA con Iljard Shaba

Ingresso laterale degli artisti Anna Oxa con Iljard Shaba “Un’emozione da poco” dur. 03’24’’ Al termine Amadeus consegna i fiori, congeda gli artisti e lancia 00:39 MONOLOGO CHIARA FRANCINI

Amadeus e Chiara Francini in posizione lanci... Amadeus lancia monologo di Chiara... A seguire a centro palco Chiara Francini fa il suo monologo Durante il monologo ingresso culla Al termine Amadeus per lancio pubblicità Nono blocco 00:53 24° Cantante – SETHU Con Bunker 44

Al rientro Amadeus... Ingresso laterale degli artisti Sethu con Bunker 44 “Charlie fa surf” (dur. 03’10’’) Al termine Amadeus congeda gli artisti e lancia 00:59 DISCESA AUTOGOL

Ingresso dalle scale degli artisti Battute e a seguire lanciano il prossimo artista in gara... 01:02 25° Cantante – LDA Con Alex Britti

Ingresso laterale degli artisti LDA con Alex Britti “Oggi sono io” (dur. 04’00’’) Al termine Amadeus congeda gli artisti... 01:08 TERZA DISCESA CHIARA FRANCINI

Ingresso dalle scale di Chiara Francini Battute tra Amadeus e Chiara che a seguire lanciano 01:11 26° Cantante – MARA SATTEI Con NOEMI

Ingresso laterale delle artiste Mara Sattei con Noemi “L’amour toujours” dur. 03’42’’ Al termine Amadeus consegna i fiori, congeda le artiste e lancia 01:17 SPOT LIGURIA

1’ RVM 55. 01:18 27° Cantante – PAOLA & CHIARA con Merk & Kremont Ingresso laterale degli artisti Paola & Chiara con Merk & Kremont Medley dur. 03’48’’ Al termine Amadeus consegna i fiori, congeda gli artisti 01:24 28° Cantante – COLLAZIO con Ditonellapiaga

Ingresso laterale degli artisti Collazio con Ditonellapiaga “Salirò” dur. 03’44’’ Al termine Amadeus consegna i fiori, congeda gli artisti e lancia 01:30 STOP AL TELEVOTO

Tra poco conosceremo il vincitore della serata delle COVER e la nuova classifica generale. A seguire...