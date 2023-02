Sanremo 2023, Cuccarini cade sul palco: ecco come sta

SANREMO - Questa sera, nella quarta puntata del Festival di Sanremo 2023, Lorella Cuccarini si esibirà insieme ad Olly nella serata delle cover sulle note di "La notte vola". Durante le prove però la cantante è caduta a faccia avanti sul palco dell'Ariston mentre ballava su tacchi vertiginosi. Lorella si è subito rialzata e ha portato a termine la prova. Prima di lasciare il palco ha affermato: "Ragazzi, ho fatto un volo!". Sui social non ha condiviso nulla, però ha rassicurato tutti subito dopo la caduta. Non dovrebbero esserci dunque problemi per l'esibizione di stasera.