Sanremo, diffida a Rai e Mara Venier: "Blanco non deve andare a Domenica In"

Blanco ancora al centro della polemica dopo quanto accaduto al Festival di Sanremo 2023 . Nei giorni scorsi il cantante è stato invitato da Mara Venier a Domenica In . La conduttrice ha chiesto all'artista di presentarsi nel suo salotto per chiedere scusa a tutti gli italiani dopo aver distrutto le rose sul palco dell'Ariston. L'Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi ha però presentato una diffida urgente alla Rai per impedire la partecipazione di Riccardo Fabbriconi, questo il nome del ventenne, alla trasmissione domenicale.

Blanco a Domenica In dopo Sanremo? Arriva la diffida

"Una eventuale ospitata di Blanco a Rai1, dopo i gravi fatti di Sanremo 2023 dove l'artista ha distrutto in diretta la scenografia, sarebbe non solo grave, ma addirittura pericoloso - ha spiegato l'associazione in una nota - Rai e Mara Venier farebbero infatti passare il messaggio che chi si rende protagonista di gesti di violenza e distruzione a danno di beni pubblici debba essere premiato con ospitate sulla rete ammiraglia e attraverso lo spazio concesso dall'azienda pubblica. Un messaggio altamente diseducativo specie per i più giovani, che potrebbero essere spinti ad emulare il folle gesto di Blanco". Al momento nessuna risposta ufficiale è arrivata da parte di Blanco, Mara Venier o la Rai.