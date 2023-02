Chiara Ferragni e il vestito-armatura oro e blu: chi è lo stilista e il significato nascosto

Chiara Ferragni è tornata a Sanremo 2023 per condurre la serata finale insieme ad Amadeus e Gianni Morandi. Ancora una volta l'imprenditrice digitale ha lasciato il segno con i suoi look decisamente originali. Per la prima uscita la moglie di Fedez ha optato per un abito oro e blu con finta armatura. Un look da vera guerriera, firmato dalla maison Schiaparelli, che nasconde un signficato ben preciso come rivelato dalla stessa 35enne sui social network.