Marco Mengoni ha vinto Sanremo 2023: la classifica finale

Marco Mengoni ha vinto il Festival di Sanremo 2023 con la canzone "Due vite". Il cantante, favorito fin dall'inizio, ha battuto Lazza e Mr Rain, che si sono classificati rispettivamente al secondo e terzo posto. Solo quarto Ultimo, l'altro grande favorito di questa edizione. Con la vittoria a Sanremo 2023, Mengoni si guadagna anche la partecipazione all'Eurovision Song Contest in programma a Liverpool dal 9 al 13 maggio. Per Marco si tratta del secondo trionfo all'Ariston nella sua carriera: nel 2013 aveva raggiunto il primo posto con "L'essenziale".