Lazza e Mengoni, il siparietto social sul gelato diventa subito virale: "Sa di cenere”

MILANO - In principio fu il gusto Puffo. Poi, pian piano i mastri gelatai si sono sempre più sbizzarriti sui gusti da proporre alla loro clientela. Il primo gusto sanremese proposto fu quello dei Jalisse. Da quel momento in poi, tutto è stato lecito. E allora, ispirandosi alle ultime performance delle canzoni del Teatro Ariston, un gelataio ha deciso di inventare un nuovo gusto chiamandolo Mengoni, in onore dell’ultimo vincitore di Sanremo.

La golosità del rapper Lazza

Tra i protagonisti dell’ultimo Festival c’è anche Lazza, che ha avuto modo di entrare nella gelateria in questione e fare un TikTok dedicato all’amico e collega. “Sono in una gelateria e c’è un gusto che si chiama Marco Mengoni - afferma il rapper - chissà che schifo che fa”. Poco dopo lo stesso Lazza, smentisce se stesso: “"No invece devo dirti che era buono, l'ho preso". A quel punto, a breve distanza dal collega, marco Mengoni si presenta nella stessa gelateria per assaggiare il gelato in suo onore. "Buono bro, sa un pò di cenere” afferma scherzando Mengoni, ovviamente riferendosi all’ultimo lavoro presentato a Sanremo da Lazza.