Sanremo 2023, la classifica delle canzoni più ascoltate dopo il Festival

Il quarto Sanremo di Amadeus si è rivelato un successo. In termini di ascolti tv, popolarità e anche di canzoni. Tutti i 28 brani in gara sono presenti nella classifica Fimi. Al primo posto, però, non c'è il vincitore Marco Mengoni con la sua canzone 'Due' bensì 'Panico' di Lazza, che è arrivata al secondo posto sul palco dell'Ariston. In terza posizione 'Supereroi' di Mr. Rain, seguito da 'Il bene nel male' di Madame e 'Tango' di Tananai. Per il momento hanno ottenuto l'ambitissima certificazione di disco d'oro: Lazza, Marco Mengoni, Mr. Rain e Madame.