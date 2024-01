Chi vince Sanremo 2024? L'algoritmo non ha dubbi, la risposta è sorprendente

SANREMO - Caccia al vincitore. E’ bastato il primo ascolto delle canzoni per scatenare classifiche virtuali del prossimo Festival di Sanremo in programma da martedì 6 a sabato 10 febbraio. Gli addetti ai lavori hanno avuto la loro prima impressione, assegnando la vittoria virtuale ad Alessandra Amoroso, ma anche ChatGPT ha stilato la classifica finale della kermesse e le sorprese non sono mancate. La graduatoria finale attraverso gli algoritmi sta mettendo in difficoltà anche le agenzie di scommesse che dovranno bancare le scommesse sul Festival dei Fiori.