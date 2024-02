Biglietti Festival Sanremo 2024: dove si comprano e quanto costano

Dal 6 al 10 febbraio appuntamento con il Festival di Sanremo 2024, guidato per il quinto anno consecutivo da Amadeus. Come assistere dal vivo all'evento? I biglietti sono in vendita dallo scorso 23 gennaio. Ogni persona può acquistare al massimo due biglietti nominativi. L’ingresso al Teatro Ariston avverrà mediante l'esibizione del titolo d’ingresso e documento d’identità. Il cambio nominativo del biglietto potrà avvenire tramite piattaforma online entro 48 ore prima dell’inizio della serata a cui il biglietto è riferito. Rispetto allo scorso anno i biglietti hanno subìto una variazione sui prezzi ed è stata tolta la possibilità di richiedere abbonamenti per tutte le serate.