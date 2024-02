Cantanti Sanremo 2024: chi sono i concorrenti del Festival

Sono trenta i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2024 . Come per lo scorso anno, l'unica categoria in gara si chiama Artisti: i giovani si sono sfidati il 19 dicembre nella Finale di Sanremo Giovani e tre di loro hanno ottenuto un posto in gara tra i Big. Si tratta di Clara (noto per il ruolo di Crazy J nella serie tv cult Mare Fuori), i Santi Francesi (ex vincitori di X Factor) e i Bnkr44. Tre le giurie che decreteranno il vincitore finale: televoto, Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e Giuria delle Radio (che quest'anno sostituisce la Giuria demoscopica).

Chi sono i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2024

A Sanremo 2024 partecipa per la prima volta, in quindici anni di carriera, Alessandra Amoroso, con la ballad Fino a qui. Prima volta in gara anche per Alfa e Angelina Mango. Il primo è reduce dal tormentone estivo Bellissimissima mentre la seconda, figlia di Mango e Laura Valente, proviene dalla scuola di Amici di Maria De Filippi (è in gara all'Ariston con la canzone La noia, scritta in collaborazione con Madame). Esordio pure per BigMama, Fred De Palma, Gazzelle, Geolier, Ghali, Il Tre, Maninni, La Sad, Rose Villain. Sesta partecipazione, invece, per Annalisa dopo un anno di successi che l'hanno consacrata nuova regina del pop italiano. Ma non è finia qui...